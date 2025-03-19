Kremlin: Putin ve Trump birbirine güveniyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin uluslararası alandaki yankıları sürerken bugün Kremlin dikkat çekici bir açıklama yaptı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ve Trump'ın birbirlerini iyi anladıklarını ve birbirlerine güvendiklerinin altını çizerek her iki liderin "adım adım Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi için çalışma niyetine sahip olduklarını" söyledi.



İki ülke başkanları arasında uzun zamandır doğrudan bir telefon hattı ve gerektiğinde kullanabilecekleri bir video bağlantısı olduğunu açıklayan Peskov, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde bunların "neredeyse hiç kullanılmadığını", Putin'in artık bunların daha sık kullanılmasını umduğunu söyledi.



Önceki ABD yönetimi sırasında iki ülke ilişkilerinin ağır hasar aldığını, bu hasarı gidermenin zaman alacağını kaydeden Peskov, "Ancak iki başkanın sergiledikleri bu güçlü irade, herkesin bu yolu izleyeceğinin en iyi garantisidir" dedi.



Kremlin sözcüsü, bir sonraki ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin tarih ve formatın bugün ve yarın taraflar arasında karara bağlanacağını da sözlerine ekledi.