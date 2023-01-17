Kremlin: Rus ordusundaki asker sayısını artırılması, Batı’nın yürüttüğü vekalet savaşıyla ilişkili

SAMANYOLUHABER.COM / MOSKOVA







Ukrayna Donbas’ta Vostok mücadele gücü karargahında gerçekleştirdiği toplantılarda konuşan Şoygu, Rus ordusunda hazır silah altında olan asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Bakan, ayrıca benzer bir birliğin Karelya Cumhuriyeti'nde kurulacağını söyledi. Şoygu, Kara ve Hava Kuvvetlerinin iki tümeninin yanı sıra Donanmanın ve ayrıca Hava-Uzay Kuvvetlerini ve Stratejik Füze Kuvvetleri’ni güçlendirme talimatlarının verildiğini açıkladı.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ordunun 1.5 milyon kişiye çıkarılmasına karar verildiğini hatırlatanŞoygu, bu plan çerçevesinde, birisi Moskova birisi de Leningrad olmak üzere iki yeni askeri birlik oluşturacaklarını söyledi.Rus Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve yapısında önerilen değişikliklerin 2023-2026 yılları arasında yapılmasının planlandığını belirtti.Öte yandan basın mensuplarının Rusya’da asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus ordusundaki asker sayısını artırma planlarının Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşıyla bağlantılı olduğunu söyledi.21 Aralık'ta Vladimir Putin ile genişletilmiş bir askeri heyet toplantısında RF Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel sayısının sözleşmeli askerler de dahil olmak üzere 695 binden 1,5 milyon kişiye çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca zorunlu askerliğe tabi yaş sınırının 18'den 21'e ve azami askerlik yaşının 27'den 30'a çıkarılması önerilerini Putin destekledi. Karar 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi.