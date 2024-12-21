Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Rusya’nın ulusal güvenliğini koruma kararlılığını görüyoruz /21 Aralık 2024 14:05

Kremlin: Rusya’nın ulusal güvenliğini koruma kararlılığını görüyoruz

Kremlin’den saldırılara verilen yanıtların, hem savunma kapasitesini hem de Rusya’nın ulusal güvenliğini koruma kararlılığını sergilediği belirtildi. Rusya’nın uzun menzilli hassas silahlarla gerçekleştirdiği son misilleme, bu tutumun bir örneği olarak gösterildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in St. Petersburg’da yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Başkan Putin, bu tür saldırılara nasıl yanıt verileceğini açıkça ifade etmişti. Bu saldırılar Rusya topraklarında gerçekleşti ve başkan, her zaman bir yanıtın geleceğini söyledi. Bugün yaşananlar, bu tutumun hayata geçirildiğini gösteriyor.”

Peskov, Rusya topraklarının derinliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara her zaman karşılık verileceğini vurguladı. Vladimir Putin’in yaz aylarında yaptığı uyarıları hatırlatan Peskov, Rusya’nın bu konudaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Peskov, Putin’in “Yılın değerlendirmesi” etkinliğinde yaptığı açıklamalara da değindi. Bu konuşmada, Putin, Oreshnik balistik füze sisteminin Batı hava savunma sistemleriyle “düelloya hazır” olduğunu belirtmişti. Peskov, bu açıklamanın olası güvenlik açıklarına ilişkin bir soruya cevap niteliğinde yapıldığını söyledi ve füze sisteminin yeteneklerinin altını çizdi.
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