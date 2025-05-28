Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar: Barış görüşmeleri için yeni adres belli oldu /28 Mayıs 2025 16:34

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar: Barış görüşmeleri için yeni adres belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonra ermesi için barış müzakereleri devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan flaş bir açıklama geldi. Peskov, ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti.

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Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakereler için İstanbul’un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevapladı. Peskov, ilk görüşmenin yapıldığı İstanbul için yeşil ışık yakarak ‘Elbette’ değerlendirmesini yaptı.

İKİSİ DE İSTABUL'U İŞARET ETTİ

Peskov ‘En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı’ dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, şunları söyledi: Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil.

RUSYA BELARUS'U ÖNERMİŞ

Öte yandan Kremlin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşmeler için Türkiye’yi işaret etti. Bir sonraki G7 zirvesine katılacağını belirten Zelenskiy, bir sonraki AB zirvesinde de muhtemelen bir şekilde yer alacağını belirtti.

Rusya'nın görüşmeler için Belarus'u önerdiğini, Ukrayna için bunun imkansız olduğunu belirten Zelenskiy, barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.
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