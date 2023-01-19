Kremlin: Rusya’yı vuracak silah tedariki Avrupa'nın güvenliği için iyiye işaret olmaz

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılar için Ukrayna'ya her türlü silah tedarikinin çatışmayı daha da şiddetlendireceği uyarısında bulundu. Peskov, "Bu, çatışmayı yepyeni bir düzeye taşımak anlamına gelecek ve küresel güvenlik ve Avrupa'nın güvenliği için iyiye işaret olmayacak" ifadelerini kullandı.







Benzer şekilde Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rus birliklerinin Amerikalılar ve müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı her türlü silahı imha etmeye hazır olduğunu, Rusya'nın topraklarındaki saldırıları cevapsız bırakmayacağını söyledi.





Scholz: Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya'nın yenilgiye uğraması gerekli

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan çeşitli ülkelerden siyasetçi ve temsilcilerin açıklamalarında Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın topyekün kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşü dillendirilmişti. Özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Rusya'nın askeri bir yenilgiye uğraması gerektiği açıklamalarına cevap veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev nükleer güç olan Rusya'nın kaybetmesinin nükleer savaş sebebi olabileceğini söyledi.





Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu görüşü savunanlara uyarıda bulunan Medvedev, "Zavallılar arasından hiçbirinin aklına şu temel çıkarımı yapmak gelmiyor: Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi, nükleer savaş çıkmasına neden olabilir. Nükleer güçler, kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları kaybetmediler" ifadelerini kullanmıştı.





ABD, Ukrayna'nın Kırım'ı ele geçirmesine yardım edebilir



Bu arada The New York Times, Beyaz Saray'ın Kırım yarımadasına saldırı yapabilmesi için Kiev'e silah sağlayacağını yazdı.





Haberde Washington'un, Rusya'nın yarımada üzerindeki kontrolünü kaybetme riskini hissetmesi durumunda, bunun Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerdeki konumunu iddiaya göre güçlendireceğine inandığı iddia ediliyor. Aynı zamanda, Batı'da artık Moskova'nın taktik nükleer silahlarla misillemede bulunabileceğine dair korkunun olmadığı yorumları yapılıyor.





samanyoluhaber.com - Moskova

