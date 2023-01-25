Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin: Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engellemez /25 Ocak 2023 17:29

Kremlin: Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engellemez

Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planına Rusya'dan sert tepki geldi

Kremlin: Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engellemez


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Alman hükümeti Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini doğruladı. İlk aşamada Almayna 14 adet son modern tank verecek ayrıca diğer ülkelerin Ukrayna’ya ellerindeki Alman tanklarını ihraç etmesine izin verecek. Bunun üzerine Rusya’dan Batı’ya ‘tank' uyarısı geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Alman tanklarının Ukraynalılara ‘daha fazla yıkım’ ve ‘kıtaya daha fazla gerilim’ getireceğini söyledi.

CNN International’a açıklamalarda bulunan Peskov, bu hamlenin kıtada tansiyonu yükselteceğini de vurgulayarak tüm bunların Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurguladı.

Batı'nın Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya olası tedariki hakkında "Birçok uzmanın bu fikrin absürd olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik açıdan başarısız bir plan. Bu, tank sevkiyatının Ukrayna ordusuna sunacağı katkının abartılmasıdır” diyen Peskov, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizerek, ABD'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini söyledi.

Batı’yı bu konuda uyaran Peskov, "Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.

'Kıyamet Günü Saati'nin güncellenmesi ve buna göre 2023 yılında insanlığın 90 saniyeyle kendi kendini yok etmeye en yakın noktada olması sorusunu yanıtlayan Peskov, tüm dünyadaki ve özellikle de Avrupa'daki durumun son derece gergin olduğunu, NATO’nun ve ABD yönetiminin seçtiği politikaya bakılırsa, bu durumun henüz bir yumuşama vaat etmediğini söyledi.
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