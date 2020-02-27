Kremlin sözcüsü: Erdoğan'la 5 Mart'ta görüşme yok, Putin'in o gün farklı işleri var

Reuters'ın aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Putin'in 5 Mart'ta başkan iş planları var'' dedi.







Erdoğan dün Azerbaycan'dan dönerken uçakta yaptığı açıklamalarda, "Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince, ben dedim ki 'Bu da olabilir, 4'lü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor.' Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz" demişti.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısındaki son duruma ilişkin, "Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecektir. İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır" dedi.