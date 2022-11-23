Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan Esad Moskova'da görüşebilir /23 Kasım 2022 23:49

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan Esad Moskova'da görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’da görüşme olasılığı üzerine yaptığı açıklamada 'böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini' söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, henüz Erdoğan ve Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarına hitap eden Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’da görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” dedi.
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