Kremlin sözcüsü Peskov'dan ABD'ye çok konuşulacak Kuzey Akım cevabı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD enerji kaynaklarını ilgilendirmediğini söylerken, ABD'ye 'bu projeden ziyade kendi içişleriyle özellikle de Teksas'da anormal soğuklardan dolayı elektriksiz kalan milyonlarca insanla ilgilenmeyi' tavsiye etti.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ABD'nin Kuzey Akım 2'nin uygulanmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu proje iyi bir proje. Bu proje ABD'ye enerji tedarik etmekle ilgili değil, özellikle iklim değişikliğiyle ilgili türbülans koşullarında Avrupa kıtasının enerji güvenliği ile ilgili" dedi.





Sputnik'in haberine göre; ABD'li partnerlere Kuzey Akım 2 projesiyle ilgilenmek yerine Teksas'ta anormal iklim koşullarından dolayı yaşanan enerji ve ısı sorununu çözmeyi öneren Peskov, Kremlin'in Berlin ile Washington arasındaki Kuzey Akım 2 konulu görüşmelerin farkında olup olmadığı da sorulduğunda, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projenin tamamlanması gerektiği yönündeki çok sayıdaki açıklamasını esas alıyoruz. Tamamlama derken projenin bitirilip başlatılmasından bahsediyoruz" dedi.





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