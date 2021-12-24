Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yeni NATO açıklaması /24 Aralık 2021 00:25

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yeni NATO açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ABD ile Rusya yönetimi arasındaki NATO görüşmesi konusunda bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği yönündeki açıklamasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere bir an önce başlamaya hazır olduklarını söylediğini anımsattı.

Peskov’a, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği ve Rusya’nın NATO’yla ilgili önerileri kabul etmeye hazır olmadığı yönündeki açıklamalar bağlamında, Moskova’nın görüşmeleri başlatmaya hazır olup olmadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin artık, görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda başlatmaya hazır olduğumuzu söyledi” dedi.

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