Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yeni NATO açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği yönündeki açıklamasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere bir an önce başlamaya hazır olduklarını söylediğini anımsattı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği yönündeki açıklamasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere bir an önce başlamaya hazır olduklarını söylediğini anımsattı.





Peskov’a, ABD’nin kendi endişelerini görüşmek istediği ve Rusya’nın NATO’yla ilgili önerileri kabul etmeye hazır olmadığı yönündeki açıklamalar bağlamında, Moskova’nın görüşmeleri başlatmaya hazır olup olmadığı soruldu.





Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin artık, görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda başlatmaya hazır olduğumuzu söyledi” dedi.



