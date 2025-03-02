Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin Trump'ın dış politikasını değerlendirdi: 'Hayal bile edemezdik...' /02 Mart 2025 15:49

Kremlin Trump'ın dış politikasını değerlendirdi: 'Hayal bile edemezdik...'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus medyasına verdiği röportajda, "ABD’nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus medyasına verdiği röportajda birçok konuya değindi. Peskov, ABD ile gerçekleşebilecek iş birliğinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline kadar birçok konuya değindi.

ABD ile Ukrayna arasında soruna yol açan nadir toprak elementleri konusunda ABD ile iş birliği ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt veren Peskov, ABD tarafının "Önce Ukrayna konusunda çözüm, sonra ekonomi" şeklindeki tutumuna işaret etti.

Peskov, "Bana öyle geliyor ki şu anda bile iş birliği için konuların ana hatlarını belirlememiz gerekiyor, ancak şu anda bu alanda hızlı bir sonuç beklememeliyiz" dedi.

Peskov, Putin ve Donald Trump ilişkisine ilişkin ise, "Şimdi bir diyalog başlatmak ve tüm ilişkileri iyileştirmek için girişimlerde bulunuluyor. Önümüzde hala uzun bir yol var, çünkü ikili ilişkilerin tüm yelpazesine büyük zarar verildi. Ancak iki liderin siyasi iradesi devam ederse, bu yol oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde katedilebilir" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin yeni dış politika yapılandırmalarına değinen Peskov, "ABD’nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor. Dahası, Ukrayna krizine ilişkin tamamen dengeli ifadeler içeren bir BM Genel Kurul kararı için oylama yapıyoruz. Bu daha önce hayal bile edilemezdi" diye konuştu.


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