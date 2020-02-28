Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin: Türk askerlerin tamamı gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti /28 Şubat 2020 16:57

Kremlin: Türk askerlerin tamamı gözlem noktalarının dışında hayatını kaybetti

"Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi"

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Türk askerlerin İdlib'de gözlem noktalarının dışında hayatını kaybettiğini söyledi. 

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov şu ifadeleri kullandı, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları da dahil çok sayıda yabancı paralı askerin bulunduğu terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi."

Peskov, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Suriye ordusunun terör gruplarına yönelik operasyonu sırasında Rus tarafının söz konusu gözlem noktalarındaki Türk askerlerinin güvenliğinin sağlanması için gereken her şeyi yaptığını vurguladı" dedi.

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırının gerçekleştirdiği yerle ilgili olarak "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir" demişti. 
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