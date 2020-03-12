Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin: Türkiye ile işbirliği sürecek /12 Mart 2020 20:23

Kremlin: Türkiye ile işbirliği sürecek

Erdoğan-Putin telefon görüşmesi sonrasında Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin İdlib'de gerilimin yatışmasından memnuniyet duyduğu ve yakın işbirliğini sürdürmenin önemini bir kez daha vurguladığı bildirildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Perşembe günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında Kremlin açıklama yaptı.

Açıklamada iki liderin Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin büyük ölçüde yatışmasından dolayı memnuniyet duydukları ve birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundukları bildirildi.

Erdoğan ve Putin'in "durumun daha da istikrara kavuşması ve kalıcı bir ateşkes rejiminin sağlanması için yakın işbirliğinin sürdürülmesinin önemini" bir kez daha teyit ettikleri kaydedildi.

Türkiye ile Rusya arasında 6 Mart'ta yürürlüğe giren mutabakat uyarınca İdlib'de yeniden ateşkes sağlanmış, Türk ve Rus ordusunun bölgede ortak devriye gezmesi kararlaştırılmıştı.

Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada "daha şimdiden ufak tefek ateşkes ihlalleri yaşanmaya başladığını" ve Suriye'nin ateşkese uymaması halinde bir öncekinden daha "ağır" bir şekilde üzerlerine gideceklerini söylemiş, "Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Rus ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise kayıtlarda İdlib bölgesi içinden gerçekleştirilmiş bir saldırının bulunmadığı bildirilmişti.
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