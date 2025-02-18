Kremlin: Ukrayna AB üyesi olabilir, NATO üyesi olamaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da görüşmeler sürerken Moskova'dan Ukrayna konusunda açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da kalıcı bir çözümün daha geniş kapsamlı Avrupa güvenliği meselesi ele alınmadan "imkansız" olduğunu söyledi.



Rusya Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısını başlatmadan önce NATO'dan Orta ve Doğu Avrupa'dan çekilmesini istemişti. Peskov AFP'nin sorusuna verdiği yanıtta "Kıtadaki güvenlik konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmadan kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm mümkün değildir" diye konuştu.



Peskov ayrıca Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını engellemeyeceğini, Kiev'in NATO'nun bir parçası olmasına ise karşı olduğunu tekrarladı.



"Ukrayna'nın AB'ye katılmasıyla ilgili olarak, bu her ülkenin egemenlik hakkıdır... Kimse başka bir ülkeye dikte edemez ve biz de dikte etmeyi düşünmüyoruz" diyen Peskov şöyle devam etti: "Ancak güvenlik meseleleri ve askeri ittifaklar söz konusu olduğunda durum tamamen farklıdır. Burada iyi bilindiği gibi farklı bir yaklaşımımız var."



Moskova 2014 yılında Ukrayna'da Avrupa Birliği yanlısı bir devrimle Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi üzerine Kırım'ı ilhak etmiş ve doğudaki Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçıları desteklemişti.



Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye de "hazır" olduğunu ifade etti.



Peskov, "Putin, gerekirse Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi, ancak Zelenskiy'nin meşruluğunun tartışılır olduğu gerçeği göz önüne alındığında, anlaşmaların yasal zemininin tartışılması gerekiyor" dedi.



Ukrayna'da Zelenskiy'nin 5 yıllık görev süresi geçen yıl doldu ancak ülke yasalarına göre savaş halinde devlet başkanlığı seçimleri askıya alınabiliyor. Moskova ise Ukrayna hukukunu dikkate almayarak Zelenskiy'i "meşru" bir başkan olarak görmediğini ifade ediyor.



Zelenskiy, Ukrayna ve müttefiklerinin çatışmanın nasıl sona erdirileceğine dair ortak bir tutum üzerinde anlaşmaları halinde, "uzlaşmaya" ve Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.