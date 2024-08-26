Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Ukrayna ile müzakere konusu geçerliliğini yitirdi /26 Ağustos 2024 15:29

Kremlin: Ukrayna ile müzakere konusu geçerliliğini yitirdi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında süregelen müzakerelerle ilgili her hangi bir görüşmenin olmadığını belirtti.

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Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ile müzakere konusunun artık büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Peskov, yaptığı basın toplantısında, medyada çıkan Moskova ve Kiev arasında temas olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine saldırılarından önce taraflar arasında müzakere olup olmadığı sorusuna da aynı şekilde cevap verdi.

Temmuz ayının sonunda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Danışmanı Mikhail Podolyak, Rusya ile barış müzakerelerinin gerekliliği hakkında konuşmuştu. Ancak 6 Ağustos’tan itibaren Kursk bölgesindeki çatışmaların tırmanmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı yetkililerle müzakerelerin artık anlamsız hale geldiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Rusya’nın bir “müzakere tuzağına” düşme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Bu açıklamalar, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerinin geleceği konusunda belirsizliklerin arttığını gösteriyor.  Mevcut çatışma durumu, iki taraf arasında diplomatik bir çözümün yakın zamanda olası olmadığını ortaya koyuyor.
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