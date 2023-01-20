Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Ukrayna’ya tank sevkiyatının kötü sonuçları olur /20 Ocak 2023 17:16

Kremlin: Ukrayna’ya tank sevkiyatının kötü sonuçları olur

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya olası tank sevkiyatının durumu kötüleştireceğini belirterek “Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak” dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başta Almanya olmak üzere, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının “büyütülmemesini” isteyen Peskov, “Bu tür sevkiyatın bir şeyleri değiştirebileceğine dair önemini büyütmemek gerekiyor. Uzmanlar, bu tür sevkiyata eşlik eden sorunların farkında. Tüm bu tanklar hem bakıma hem de onarıma ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının olumsuz sonuçlara yol açacağını belirten Peskov, “Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkiyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak” ifadelerini kullandı.

Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki sürece gittikçe daha fazla müdahil olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Çatışmanın gerçekten yukarı doğru bir sarmal şeklinde geliştiğini görüyoruz. NATO ülkelerinin bu çatışmaya giderek artan dolaylı ve bazen doğrudan müdahil olduğunu görüyoruz. Bu katılımın artarak devam ettiğini gösteren açıklamalar duyuyoruz.”


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