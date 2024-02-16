Kremlin uzayda nükleer silah haberlerine ne dedi?

Uzayda nükleer silahlar var mı?





Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova'nın uzaydaki yeni nükleer yeteneklerine ilişkin uyarısını "kötü niyetli bir uydurma" ve Beyaz Saray'ın Kongre'de Rusya'ya karşı daha fazla kaynak ayrılmasını sağlamayı amaçlayan bir hile olarak nitelendirdi.Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın çarşamba günü Reuters'e verdiği bilgiye göre ABD, Kongre'ye ve Avrupa'daki müttefiklerine, Rusya'nın nükleer yetenekleriyle ilgili uluslararası tehdit oluşturabilecek yeni istihbaratlar hakkında bilgi verdi.Kaynak, Rusya'nın uzaya konuşlu silah geliştirme çabalarının ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını aktardı.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ayrıntılar Beyaz Saray tarafından açıklanana kadar raporların içeriği hakkında yorum yapmayacağını fakat bunun Washington'un uyarısının açıkça Kongre'ye daha fazla para onaylatma girişimi olduğunu söyledi."Beyaz Saray'ın hileyle ya da sahtekarlıkla Kongre'yi para ayrılmasını sağlayacak yasa tasarısını onaylamaya teşvik etmeye çalıştığı açık" diyen Peskov, "Beyaz Saray'ın hangi hileleri kullanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.TASS'ın haberine göre, Moskova'nın silahların kontrolü konusundaki kilit adamı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi "kötü niyetli uydurma" ile suçladı.Rusya ve ABD dünyanın en büyük iki nükleer gücü ve birlikte dünyadaki nükleer silahların yaklaşık yüzde 90'ını ellerinde tutuyorlar. Ayrıca her ikisinin de Dünya yörüngesinde dönen gelişmiş askeri uyduları var.New York Times ve ABC News daha önce yeni ABD istihbaratının Rusya'nın uzay merkezli, uydu karşıtı bir nükleer silah geliştirme girişimleriyle ilgili olduğunu bildirmişti.Rusya'nın bir uyduyu yok etmek için neden nükleer silaha ihtiyaç duyacağı ise henüz bilinmiyor.Uyduları tehdit altına almak, nükleer alan da dahil olmak üzere dünya çapında iletişimi, gözetimi, istihbaratı ve komuta ve kontrolü baltalayarak çok çeşitli krizlere neden olabilir.New York Times, ABD'nin böyle bir silaha karşı koyma kabiliyetinin bulunmadığını söyledi.ABD, Rusya ve Çin'i en büyük ulus devlet rakipleri olarak görüyor ve her ikisinin de nükleer, siber ve uzay yetenekleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni silah sistemi geliştirdiğini savunuyor.Rusya, ABD'nin Soğuk Savaş sonrası hakimiyetinin çökmekte olduğunu ve Washington'un diğer güçlerin çıkarlarını göz ardı ederek yıllardır gezegene kaos ektiğini söylüyor. Moskova, ABD'nin de bir dizi yeni silah geliştirdiğini söylüyor.