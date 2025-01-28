Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den açıklama: Biden, Putin'i öldürmeye mi çalıştı? /28 Ocak 2025 18:45

Kremlin'den açıklama: Biden, Putin'i öldürmeye mi çalıştı?

ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'i öldürtmeye çalıştığı iddiasına Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Putin'i korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürtmeye çalıştığına yönelik iddialar ortalığı karıştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.
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