Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den açıklama: İngiltere'ye gitmek isteyen Esma Esad'a çıkış yasağı mı kondu? /23 Aralık 2024 14:22

Kremlin'den açıklama: İngiltere'ye gitmek isteyen Esma Esad'a çıkış yasağı mı kondu?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kendisinden boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediği iddiası ile Esad'ın Moskova'dan ayrılmasının kısıtlandığı ve mal varlığının dondurulduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kendisinden boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediği iddiası ile Esad'ın Moskova'dan ayrılmasının kısıtlandığı ve mal varlığının dondurulduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın “Rusya'dan ayrılmak için özel izin” talep ettiği iddialarını yalanlayıp, bunun “gerçeklerle örtüşmediğini” söyledi.

Esad'ın Moskova'dan ayrılmasının kısıtlandığı ve mal varlığının dondurulduğu iddialarına ilişkin de açıklama yapan Peskov, “Hayır, bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

TASS'ın, Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'a sığınma hakkı sağladığı belirtildi.

Esad ve ailesinin, Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının “insani gerekçelerle” sağlandığı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin'den açıklama: İngiltere'ye gitmek isteyen Esma... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:42