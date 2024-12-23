Kremlin'den açıklama: İngiltere'ye gitmek isteyen Esma Esad'a çıkış yasağı mı kondu?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın kendisinden boşanmak ve Rusya'yı terk etmek istediği iddiası ile Esad'ın Moskova'dan ayrılmasının kısıtlandığı ve mal varlığının dondurulduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın “Rusya'dan ayrılmak için özel izin” talep ettiği iddialarını yalanlayıp, bunun “gerçeklerle örtüşmediğini” söyledi.





Esad'ın Moskova'dan ayrılmasının kısıtlandığı ve mal varlığının dondurulduğu iddialarına ilişkin de açıklama yapan Peskov, “Hayır, bu doğru değil” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.





TASS'ın, Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'a sığınma hakkı sağladığı belirtildi.





Esad ve ailesinin, Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının “insani gerekçelerle” sağlandığı ifade edildi.