Kremlin'den Ankara'ya bir uyarı daha

Rusya uzmanı Kerim Has, sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi tweet ile, Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri harekatına yönelik uyarılarına dikkat çekti.







Zaharova'nın altını özellikle çizdiği ve Ankara'yı uyardığı nokta, uyuyan IŞİD hücrelerinin faaliyetlerini arttırdığı yönündeydi.





İşte o paylaşımlar ve uyarılar.





"Moskova, IŞİD konusunda Ankara’yı uyarmayı bugün de sürdürdü. Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova’nın bugünkü brifinginden: “... -Ankara’nın operasyonunu takiben- faaliyetlerini artıran ‘uyuyan hücrelerdeki’ teröristler gerilimden istifade ettiler.”





Zaharova: “Bununla ilgili olarak, Fırat’ın doğusunda 70 bin nüfuslu el-Hol kampında bulunanlar dahil tutuklu IŞİD’çiler ve ailelerinin korunması hususu büyük endişe yaratıyor.”





Zaharova: “Suriye’nin bu kısmında, Suriye’de ve bölgede kalıcı ve uzun vadeli istikrar ve güvenliği kazanmanın ancak toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz.”





Zaharova: “Bu da sonunda, Türkiye sınırıyla olan kısım dahil, bütün ulusal topraklarının meşru Suriye hükümetinin kontrolüne verilmesi anlamına geliyor. Bununla ilgili olarak, Şam ile Kürtler arasında varılan mutabakatı ancak memnuniyetle karşılayabiliriz."