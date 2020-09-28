Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den çatışma için net ifadeler /28 Eylül 2020 13:38

Kremlin'den çatışma için net ifadeler

Azerbaycan ile Ermenistan'da yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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Basın toplantısında konuşan Peskov, "Durumu dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve krizin çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Şu anda önemli olan kimin haklı veya kimin suçlu olduğunu belirlemeye çalışmak değil, askeri faaliyetlere son vermek" diye devam eden Peskov, Rusya'nın her zaman dengeli bir tutum sergilediğini ve bu tutumun Rusya'ya nüfuzunu ve her iki ülkeyle olan iyi ilişkilerini krizi çözmek için kullanma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Peskov'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendiriyoruz" açıklaması da soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Şu anda başta çatışmanın tarafları olmak üzere tüm tarafları azami itidale, askeri metotlardan kaçınmaya ve halihazırda fiilen askeri çatışma aşamasında bulunan durumu istenmedik şekilde kötüye götürecek her türlü adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.

'Türkiye'yle temas halindeyiz' 

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan arasında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusu üzerineyse "Dün Ankara'yla dışişleri bakanları düzeyinde temas kuruldu. Dolayısıyla Türkiye'yle tam temas halindeyiz" karşılığını verdi.

Peskov, gerekli görülmesi durumunda Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında da bir temas kurulacağını kaydetti.

'Krizin Rusya'ya baskı için bilinçli olarak tırmandırıldığını düşünmüyoruz'

Bir gazeteci Belarus'taki duruma ve Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy vakasına ek olarak Dağlık Karabağ krizinin Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için bilinçli olarak tırmandırılmış olma ihtimaline Kremlin'in nasıl baktığını sordu.

Peskov, Kremlin'in bu ihtimal üzerinde durmadığını ve Dağlık Karabağ'daki gerilimin bilinçli olarak tırmandırıldığını düşünmediğini vurguladı.

Hem Ermenistan hem de Azerbaycan'la iyi ilişkileri olan Kremlin'in tavrı bölgedeki çatışmaların gidişatını etkileyecek.

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