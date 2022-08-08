Kremlin'den Erdoğan'a ret: Herkes önce ev ödevini yapsın

Kremlin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisiyle ilgili açıklama yaptı.







Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, “Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” demişti.





Sözcü'de yer alan habere göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, şu anda böyle bir görüşme için gerekli temelin bulunmadığını belirtti. Peskov, Putin'in Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşmesi için, önce iki taraftan müzakere heyetlerinin “ev ödevlerini” yapması gerektiğini ifade etti.





Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri son aylarda dururken, iki ülke müzakerelerin başarısız olması nedeniyle birbirini suçluyor. Türkiye, ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması için diplomatik çabaları sürdürüyor.





DOLAR MESAJI

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi. Rus sözcü, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek “Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı” dedi.





Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, “Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul’da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.