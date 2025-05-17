Kremlin'den flaş 'ateşkes' açıklaması!





RUSYA, ABD İLE TEMAS HALİNDE Mİ?





'YORUM YAPMAYACAĞIZ'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna ateşkes görüşmeleri sonrası yeni bir açıklama yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili de konuşan Peskov, açıklamasında “Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını aktaran Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi."İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" ifadelerini kullandı.