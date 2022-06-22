Kremlin'den flaş sözler... Peskov, Putin'in sağlık durumunu açıkladı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.





Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.





Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.





En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin'in sağlık durumu.









PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI





Rus liderin kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan konu ile ilgili açıklama geldi.





Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' dedi.





'Aslında dün öğleden sonra hokey oynadı' diyen Peskov, Rus liderin Cuma günü 3 saate yakın konuştuğunun altını çizdi.