Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin'den flaş sözler... Peskov, Putin'in sağlık durumunu açıkladı /22 Haziran 2022 13:43

Kremlin'den flaş sözler... Peskov, Putin'in sağlık durumunu açıkladı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile iligli beklenen açıklama geldi.

SHABER3.COM

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin'in sağlık durumu.


PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Rus liderin kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' dedi.

'Aslında dün öğleden sonra hokey oynadı' diyen Peskov, Rus liderin Cuma günü 3 saate yakın konuştuğunun altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin'den flaş sözler... Peskov, Putin'in sağlık durumunu... Sonraki Haber >>

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

71 Harbiyeliye tahliye

71 Harbiyeliye tahliye

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:08