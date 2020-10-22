Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Karabağ açıklaması /22 Ekim 2020 19:36

Kremlin'den Karabağ açıklaması

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Rusya, bölgede barışçıl çözüm dışında bir alternatif olmadığını açıkladı. Bakü ve Erivan'dan gelen açıklamalar ise farklı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki krizde tek yolun barışçıl çözüm olduğunu dile getirdi. Sözcü, Rus hükümetinin müzakereden yana olduğunun altını çizdi.

Bakü ve Erivan'dan ise diplomatik çözüm konusunda temkinli açıklamalar geliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çarşamba günü yaptığı, "Uzun süre ateşkes olmayacak" açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Japon Nikkei gazetesine verdiği demeçte, prensipte Paşinyan'la görüşebileceğini belirterek, "Ancak bu Ermeni hükümetiyle barışçıl çözüm şansı maalesef çok az" dedi.

"Ermenistan tarafından gelen yapıcı olmayan ve provokatif açıklamaların ve davranışların müzakereleri anlamsız hale getirdiğini" ifade eden Aliyev, "Azerbaycan'ın tüm toprakları kurtarılacak. Tümü..." ifadelerini kullandı. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine aktif olarak dahil edilmesi gerektiğini de ifade etti.

"Kültürel özerklik verilebilir"

Aliyev, bugün Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada da Dağlık Karabağ'daki Ermenilere kültürel özerklik sağlanabileceğini, ayrıca Bakü'nün kendi koşulları dahilinde bölgeye barış gücü ve gözlemci gönderilmesine de karşı olmadığını vurguladı.

Paşinyan'ın açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırmıştı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın cuma günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin'den Karabağ açıklaması Sonraki Haber >>

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:15