Kremlin'den Oval Ofis yorumu: Zelenski diplomasi bilmiyor

Rusya'dan, geçen hafta Beyaz Saray'da kameralar önünde ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya dair açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaşananların "Ukrayna'yı barışa ikna etmenin" ne kadar zor olduğunu gösterdiğini savundu, "Kiev rejimi ve Zelenskiy barış istemiyor. Sadece savaşın sürmesini istiyorlar" dedi.



"Birinin Zelenskiy'i tutum değişikliğine zorlaması çok önemli" diyen Peskov, "Eğer Avrupalılar bunu başarabilirse onlara tebrikler" diye konuştu. Oval Ofis'teki tartışmadan Ukrayna liderini sorumlu tutan Peskov, "(Zelenskiy) diplomatik yeteneklerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi" dedi.



Rus basınına yaptığı açıklamada Peskov, "benzeri görülmemiş" dediği tartışmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediğini söyledi. Trump ve Zelenskiy geçen Cuma günü Beyaz Saray'daki resmi çalışma odası Oval Ofis'te kameralar önünde sert bir tartışma yaşamıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de dahil olduğu tartışma sırasında Trump, Zelenskiy'e karşı sesini yükseltmiş, konuğunu Amerikalılara saygısızlık yapmakla suçlamıştı. Tartışma üzerine Ukrayna lideri iki ülke arasında yapılması beklenen maden anlaşmasına imza atmadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.



Rusya 2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmiş 2022'de ise ülkenin topyekün işgaline kalkışmıştı. Üç yılın geride kaldığı savaşta halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde.