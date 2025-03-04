Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Oval Ofis yorumu: Zelenski diplomasi bilmiyor /04 Mart 2025 09:07

Kremlin'den Oval Ofis yorumu: Zelenski diplomasi bilmiyor

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Oval Ofis'te yaşanan Trump-Zelenskiy tartışması için, "(Zelenskiy) diplomatik yeteneklerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi" dedi.

SHABER3.COM

Rusya'dan, geçen hafta Beyaz Saray'da kameralar önünde ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmaya dair açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaşananların "Ukrayna'yı barışa ikna etmenin" ne kadar zor olduğunu gösterdiğini savundu, "Kiev rejimi ve Zelenskiy barış istemiyor. Sadece savaşın sürmesini istiyorlar" dedi.

"Birinin Zelenskiy'i tutum değişikliğine zorlaması çok önemli" diyen Peskov, "Eğer Avrupalılar bunu başarabilirse onlara tebrikler" diye konuştu. Oval Ofis'teki tartışmadan Ukrayna liderini sorumlu tutan Peskov, "(Zelenskiy) diplomatik yeteneklerden tamamen yoksun olduğunu gösterdi" dedi.

Rus basınına yaptığı açıklamada Peskov, "benzeri görülmemiş" dediği tartışmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediğini söyledi. Trump ve Zelenskiy geçen Cuma günü Beyaz Saray'daki resmi çalışma odası Oval Ofis'te kameralar önünde sert bir tartışma yaşamıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de dahil olduğu tartışma sırasında Trump, Zelenskiy'e karşı sesini yükseltmiş, konuğunu Amerikalılara saygısızlık yapmakla suçlamıştı. Tartışma üzerine Ukrayna lideri iki ülke arasında yapılması beklenen maden anlaşmasına imza atmadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Rusya 2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmiş 2022'de ise ülkenin topyekün işgaline kalkışmıştı. Üç yılın geride kaldığı savaşta halihazırda Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin'den Oval Ofis yorumu: Zelenski diplomasi bilmiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:37:27