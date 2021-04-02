Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Putin ile ilgili aşı açıklaması /02 Nisan 2021 21:56

Kremlin'den Putin ile ilgili aşı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de bir yan etki görülmediğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 10 gün önce yaptığı ilk Koronavirüs aşı dozundan sonra hiçbir yan etki görülmediği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının, Devlet Başkanı Putin’in herhangi bir yan etki olup olmadığı sorusuna, “Hayır. Hiçbir semptom yok” dedi.

Rusya lideri, 23 Mart akşamı aşılanmıştı. Putin’e hangi aşının yapıldığı açıklanmadı.

Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak isimli üç tescilli aşı bulunuyor. Sputnik V aşısının ikinci dozu üç hafta sonra, EpiVakKorona’nın ikinci dozu da iki-üç hafta sonra yapılabiliyor. Sputnik V ve EpiVakKorona aşısı 60 yaş üstü kişilere uygulanabiliyor. KoviVak aşısı ise şimdilik 18-60 yaş arası kişilere öneriliyor.

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