Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama /15 Eylül 2021 20:00

Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Covid-19 nedeniyle izolasyona alınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu hakkında konuştu: Kendini çok iyi hissediyor, tamamıyla sağlıklı.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yakın çevresinde korona virüsü pozitif kişilerin görülmesi nedeniyle sosyal izolasyon sürecine giren Rusya lideri Vladimir Putin’in kendini iyi hissettiğini ve tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, 'bunun Rus Sputnik V aşısının ne denli etkili olduğunun göstergesi olduğunu' belirtti.

Sputnik'in haberine göre Peskov, Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorular karşısında “Kendini çok iyi hissediyor, tamamıyla sağlıklı, çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim” dedi. Peskov, Rusya liderine uygulanan Sputnik V aşısına atıfla, “Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu, Devlet Başkanı Putin’in etkinlik düzeyiyse daha da yüksek” ifadelerini kullandı.

‘BİREBİR İLETİŞİMDE OLDUKLARININ SAYISI SINIRLANDIRILDI’

Kremlin Sözcüsü, Putin’in birebir iletişim kurduğu kişilerin sayının şu anda azami şekilde sınırlı olduğunu da kaydetti. “Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor” diye devam eden Peskov, sosyal izolasyonda olmasının Putin’in çalışma programını etkilemediğini, zira görüşmelerini uzaktan gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti. Peskov, “Sosyal izolasyon esasen hiçbir şey değiştirmedi” diye ekledi.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in girdiği sosyal izolasyon sürecinin ne zaman sona ereceğinin belli olup olmadığı sorusu karşısındaysa, “Hayır, bunu kesin olarak söyleyemem, ne kadar süreceğini uzmanlar söyleyecek. Size kesin gün sayısı vermem mümkün değil” yanıtını verdi.

‘ESAD İLE GÖRÜŞMESİNDE GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI’

Bunun yanında Peskov’a, Rusya liderinin, sosyal izolasyon sürecine girmeden önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmiş olmasına ilişkin bir soru da yöneltildi. Kremlin Sözcüsü soru üstüne, görüşme sırasında gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.
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