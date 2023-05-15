Kremlin'den seçim açıklaması: 'Kazanan kim olursa olsun...'

Türkiye'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.







Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, seçimlere ilişkin ilk açıklamasında, "Bizi, enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu ile havayolu taşımacılığı ve çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği birbirine bağlıyor. Gerçekten karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliği hem Türk halkının hem de Rus halkının çıkarlarını kesinlikle karşılıyor. Bu nedenle bu günlerde Türkiye'den gelen haberleri ilgi ve büyük bir dikkatle izliyoruz. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız" dedi.





Türkiye'deki seçimlerin şeffaflığına dikkat çeken Peskov, "Kazanan kim olursa olsun Rusya'nın Türkiye ile yakın işbirliği devam edecek. Türkiye şeffaf seçimler yapabilecek ve yasadışı eylemleri engelleyebilecek olgun bir demokrasiye sahip bir ülke" ifadelerini kullandı.



