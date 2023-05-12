Kremlinden sert çıkış: “Bahmut alınacak”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, askeri harekatta çok zorluklarla karşılaştıklarını ancak bir yılda belli hedeflere ulaşıldığını söyledi.



Özellikle Rusya'nın "Ukrayna'nın askeri sanayii altyapısını yok etmeyi" başardığını, bu istikamette devam edileceğini vurguladı.





Operasyonun Rusya'nın Ukrayna ile çatışmadaki çıkarlarını savunmak için başladığını, ancak daha sonra Batı'nın bu çatışmaya fiilen katıldığını belirten Peskov, Rusya Federasyonu’nun, savaş değil bir askeri operasyon yürüttüğü için Ukrayna'da yavaş hareket ettiğine vurgu yaptı.





Peskov, Artemovsk’un (Bahmut) alınacağını da vurguladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir askeri grubunun kentte yoğunlaştığını ve ağır taarruz operasyonlarının sürdüğünü sözlerine ekledi. Gelecekte şehrin RF Silahlı Kuvvetleri tarafından tutulacağını vurguladı. Kremlin sözcüsü, taktiklerin ve stratejinin nasıl inşa edileceğinin ordunun ayrıcalığı olduğunu da sözlerine ekledi.





Wagner grubundan bir savaşçı ise RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Bahmut- Artemovsk şehrinin fiilen Rus kuvvetlerinin kontrolü altına alındığını söyledi. Ona göre şehrin tamamının kontrol altına alınması için yaklaşık 740 metre kaldı.