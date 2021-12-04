Kremlin'den Türkiye ile ilgili 'SİHA ve Ukrayna' açıklaması

Kiev, Moskova’nın sınıra binlerce asker yığdığını ve askeri bir taarruza hazırlanıyor olabileceğini söylediğinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim gündemden düşmüyor. Moskova harekat planladığı iddialarını reddediyor.





Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki çatışma sahasında Türk yapımı insansız hava araçları kullandığını ve "yıkıcı" faaliyetler sergilediğini söylediği bildirildi.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin telefon görüşmesinde, Erdoğan'a Ukrayna kuvvetlerinin "kışkırtıcı faaliyet" yürüttüğünü ve çatışma bölgesinde Minsk barış anlaşmalarını baltalamak için Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarını kullandığını söyledi.Ankara’dan yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konuların da değerlendirildiğini bildirdi; ancak daha fazla ayrıntı vermedi.Ukrayna'nın, doğudaki Donbass bölgesinde Rus destekli güçlere karşı savaşta Türk insansız hava araçları satın alması ve konuşlandırması Rusya'yı kızdırıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Ukrayna'nın Türk yapımı İHA'ları konuşlandırmasından Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağını söylüyor.Ekim ayında Rusya, Ukrayna güçlerinin Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bir mevkiyi vurmak için Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2 kullanmasının ardından Kiev’i durumu istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı.Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Bayraktar insansız hava aracını bir silah sistemini vurmak için tek defa kullandığını ve o zamandan beri düşman askerlerinin bu sistemlerde görev yapmaktan korktuğunu söyledi.Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar, Rusya'nın Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ele geçirmesinin hemen ardından 2014'ten bu yana Ukrayna'nın Donbass bölgesinde hükümet birlikleriyle savaşıyor. Kiev, en az 14 bin kişinin öldürüldüğünü söylüyor.