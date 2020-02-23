Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin'den Türkiye'yi suçlayan yeni açıklama /23 Şubat 2020 20:57

Kremlin'den Türkiye'yi suçlayan yeni açıklama

Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı ile ilgili olarak Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yıl önce varılan Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Euronews'in haberine göre; Rusya'da bir televizyon kanalında konuşan sözcü "Çok tehlikeli bazı askeri techizat İdbilb'deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor" dedi.

Peskov açıklamasının devamında "Bu durumda açıkça iki lider arasında bir yıl önce imzalanan Türkiye'nin sınır hattını belirlemesini, ağır silahların vs çekilmesini öngören Soçi anlaşmasındaki şartları yerine getirmediğini açıkça söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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