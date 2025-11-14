Kremlin'den Ukrayna savaşı için kritik açıklama: Hedeflerimizden vazgeçmeyiz!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kremlin sözcüsü, Moskova'nın siyasi, insani ve askeri konularda çalışma grupları oluşturma önerisinde bulunduğunu, ancak Kiev yönetiminin bu girişime yanıt vermediğini belirtti.





Peskov aynı zamanda, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi durumunda çok daha kötü bir konumda kalacağı uyarısında bulundu.





Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Er ya da geç müzakerelere oturmak zorunda kalacaklar, ancak her geçen gün pazarlık pozisyonları zayıflıyor" ifadelerini kullandı.





"Müzakereler Askıya Alındı"





Peskov'un bu açıklamaları, The Times gazetesinin Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa ile yaptığı ve müzakerelerin askıya alındığına dair haberine tepki olarak geldi. Peskov, "Ukrayna tarafının herhangi bir şekilde temasları sürdürmeyi istemediğini" belirterek bu durumu "üzücü" olarak nitelendirdi.





Peskov, Rusya'nın diyalog imkanı olmaması nedeniyle askeri operasyonu sürdürmek zorunda kalacağını vurguladı: "Operasyon, cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edecek." Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizini politik-diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.





Ukrayna'nın müzakere şartı





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise ülkesinin Rusya ile müzakerelere açık olduğunu, ancak diyaloğun amacının ateşkes olması gerektiğini ısrarla vurguluyor. İki taraf arasındaki bu temel koşul farkı, müzakerelerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.





Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, The Times gazetesine verdiği demeçte, Rusya ile yürütülen doğrudan müzakerelerin kayda değer bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini açıklamıştı.





Kislitsa, Rus müzakerecilerle "sonuca varıcı tartışmalar yürütmenin mümkün olmadığını" ifade etti.