Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin'den yeni Türkiye açıklaması /02 Ekim 2019 22:27

Kremlin'den yeni Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Türkiye konusunda yeni bir açıklama geldi. Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında konuştu.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Peskov "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var, ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü'ne saygı duymalı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki olası operasyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin’in defalarca “Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasının meşru hakkı olduğu” sözlerini hatırlatırken, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” diye de ekledi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

ABD’ye güvenli bölge için iki hafta süre verdiklerini söyleyen Erdoğan, bu süre içinde arzu edilen neticelere ulaşılamadığını ve Türkiye’nin kendi yoluna devam etmekten başka çaresinin olmadığını söylemişti.
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