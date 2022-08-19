Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto çöküş devam ediyor Bitcoin’den rekor düşüş /19 Ağustos 2022 22:26

Kripto çöküş devam ediyor Bitcoin’den rekor düşüş

21 bin dolar civarına gerileyen Bitcoin, 600 milyon dolar kaybettirirken ABD’li şirketlerin değer kaybı 1.4 milyar doları buldu.

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Birçok insanın kısa sürede emeksiz ve kolay para kazanma yollarını aradığı günümüzde kripto paralara yönelim büyük bir hüsrana neden olabiliyor. Mayıs-Haziran aylarında yaşanan kripto çöküşü, Ağustos'ta toparlanmaya başlıyor diye düşünülürken kripto çöküş tekrar başladı. Bitcoin, bugün yüzde 9,3’lük bir düşüş yaşadı.

Popüler kripto para birimi Bitcoin, yüzde 9.3’lük düşüşle üç haftanın en düşük seviyesine, 21 bin 400 dolara geriledi. Bitcoin en son 19 Haziran tarihinde 18 bin dolar civarına gerilemişti. Temmuz ve Ağustos aylarında 25 bin dolara kadar tırmanan kripto para birimi, güne kötü bir başlangıç yaptı ve hala düşmeye devam ediyor. Bu son gerileme ise Bitcoin yatırımcılarının son 24 saat içinde 600 milyon dolar kaybetmesine yol açtı.

Bu düşüş, güvenin yeniden sarsılmasına yol açtı. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi tam sekiz puan birden düştü ve 33 puan ile yeniden korku bölgesine girdi. Ayrıca Ethereum ise yüzde 9 oranında düşerek 1722 dolar civarına geriledi.

ABD’li şirketlerin değer kaybı 1.4 milyar dolar

Ayrıca Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre, ABD’nin en büyük üç madencilik firmasının finansal raporları iç açıcı değil. Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain isimli şirketlerin toplamda 1,4 milyar dolar kayıp yaşadığı açıklandı.

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