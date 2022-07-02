‘Kripto kraliçesi’ lakaplı dolandırıcı en çok arananlar listesine girdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), “OneCoin” adlı sahte kripto para birimi ile bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıların 4 milyar dolarını alarak kaçan Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova’nın “en çok aranan 10 kaçak listesine” alındığını açıkladı.





FBI’ın New York’taki sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll düzenlediği basın toplantısında, Ignatova’nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verene 100 bin dolar ödül vereceğini ifade etti.





“TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIKLARINDAN BİRİ”





Driscoll, “Büyük miktarda nakitle kaçtı. Para birçok arkadaş satın alabilir ve onun bundan faydalandığını düşünüyorum” dedi. Manhattan Federal Başsavcısı Damian Williams, “Kripto para biriminin ilk günlerinin çılgın spekülasyonlarından yararlanarak planını mükemmel bir şekilde zamanladı” ifadesini kullandı.