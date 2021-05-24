Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu /24 Mayıs 2021 19:30

Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu

Son günlerde büyük kayıplara neden olan kripto parada yaşanan Çin depreminin ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı. HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Beijing'in bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından Çin'deki faaliyetlerini durdurdu.

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Kripto paraların değerleri, kripto varlıklarda denetimin sıkılaştığına işaret eden bu gelişmelerin ardından geriledi.Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları Cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70’inin Çin’de gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.

Kripto para borsası Huobi’nin bir parçası olan Huobi Mall bugün kripto madenciliği hizmetlerini Çin’deki müşterileri için durdurduğunu ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı.

BTC.TOP da düzenlemelerin yarattığı belirsizlikleri gerekçe göstererek Çin’deki faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, HashCow ise bitcoin madenciliği için yeni ekipman alımını durduracağını açıkladı.

Bitcoin Çin’in son adımından sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 50 gerilemişti. Bitcoin kayıplarının bir kısmını toparlamadan önce Pazar günü neredeyse yüzde17 geriledi.

Diğer yaygın kripto paralardan Ether 12 gün önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 60 gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesinde seyretti.
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