Samanyolu Haber /Dünya / Kripto milyarderi bir günde 16 milyar dolar batırarak tarihe geçti /12 Kasım 2022 15:28

Kripto milyarderi bir günde 16 milyar dolar batırarak tarihe geçti

Kripto milyarderi ve FTX'in CEO'su, servetinin yüzde 94'ünü bir günde kaybederek, dünyanın tek bir günde en çok fazla para kaybeden kişisi rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, bu haftanın başlarında yaklaşık 17 milyar dolardan oluşan servetinin büyük bir kısmını kaybetti ve elinde "yalnızca" 1 milyar dolar kaldı.

CEO'nun servetindeki bu rekor kıran düşüşün sebebi, 2019'dan beri yönettiği şirketinin satışa çıkarılma potansiyeli oldu.

"ÖZÜR DİLERİM, HER ŞEYİ BERBAT ETTİM"
IFLScience'ın haberine göre Bankman-Fried, geçtiğimiz Salı günü FTX'in rakip kripto para borsası Binance'a satılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından ortaya çıkan spekülasyonlar, kısa bir süre içerisinde bir çok yatırımcının şirketten toplam 6 milyar dolar çekmesine yol açtı. Bunun ardından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "İstediği zaman anlaşmadan çekilebilir" dedi ve sözlerine, "Yakın zamanda gün ışığına çıkan ifşaalar nedeniyle, elimizdeki FTT'leri (FTX'in dijital para birimi) nakte çevirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Bankman-Fried, FTT'lerini hala nakte çevirmemiş müşterilerine, varlıklarının güvende olduğunu söyledi ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, halihazırda birikmiş olan para çekme istekleriyle baş etmeye çalışıyor. Bu sıkışıklığın üzerinden geleceğiz ve tüm varlıklar birebir oranında karşılanacak"  dedi.

Bankman-Fried, her şeyin yoluna girmesinin biraz zaman alacağını ancak "önemli olan şeyin müşterilerin korunması olduğunu" söyledi.

Reuters'a göre CEO, çalışanlarına çok basit bir açıklamada bulundu. Salı günü yaptığı konuşmada, "Özür dilerim, her şeyi berbat ettim" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kripto milyarderi bir günde 16 milyar dolar batırarak... Sonraki Haber >>

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:37