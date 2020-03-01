Kripto para borsaları saldırıya uğradı, şirket CEO’su hackerlara muhbirlik teklif etti

OKEx CEO’su hackerlara muhbirlik teklif ederken, Bitfinex Teknoloji Direktörü (CTO) Paulo Ardoino da OKEx’e yönelik saldırıların farkında olmadığını söyledi. Kapsamlı bir saldırıya uğradıklarını bildiren Ardoino’ya göre bilgisayar korsanları “derin bir hazırlık” yaptı.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre OKEx önceki gün gerçekleşen saldırılardan pek etkilenmezken, Bitfinex'e yaklaşık bir saat erişim sağlanamadı. İki kripto para borsasının da şu anda erişime açık olduğu belirtildi. “Distributed Denial of Service(DDoS)” adı verilen saldırılar, ilgili sunucuların trafiğini artırarak hizmetleri çevrimdışı bırakmayı, yani gerçek kullanıcıların ağ kaynağına erişmesini engellemeyi amaçlıyor.





Kripto para borsalarının maruz kaldığı saldırılarda ortaya çıkan trafik, çok sayıda botnet’ten kaynaklanıyor. Botnetler, virüs bulaşmış makinelerin uzaktan kullanılabildiği bir ağ yaratan yazılımlara deniyor.





Hacker’lara muhbirlik teklifi





Söz konusu saldırılardan kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. Hatta iki saldırı arasında bağ olup olmadığı da kesinleşmiş değil. OKEx CEO’su Jay Hao, Twitter hesabından hackerlara seslendi ve kendileriyle işbirliği yapan, saldırılara yönelik kanıt sağlayan kişiye aldığının iki katını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi.





Hao’nun teklifi kullanıcılardan çeşitli tepkiler aldı. Kullanıcılardan biri, “Bunun bu işi yapan bilgisayar korsanları için çok cazip bir teklif olduğuna inanıyorum dedi ve "Birlikte çalışmak, saldırmaktan yeğdir" diye ekledi.







Bir diğer kullanıcıysa paylaşımı tiye aldı ve "Ayı piyasasında 10 Bitcoin kaybettim. Bana da iki katını öder misiniz?" diye sordu. Bir diğer kullanıcıysa paylaşımı tiye aldı ve "Ayı piyasasında 10 Bitcoin kaybettim. Bana da iki katını öder misiniz?" diye sordu. Ayı piyasası fiyatlarda uzun süreli düşüş trendi beklenen durumlar için kullanılıyor.





