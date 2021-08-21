Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para borsası Liquid’e siber saldırı /21 Ağustos 2021 10:08

Kripto para borsası Liquid’e siber saldırı

Japon kripto borsası Liquid, siber saldırıya uğradığını ve tahminen 100 milyon Amerikan Doları değerinde kripto para çalındığını açıkladı. Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının “tehlikeye atıldığını” duyurdu.

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Son günlerde gerçekleşen 2’nci büyük kripto para hırsızlığı. Geçen hafta, dijital token platformu Poly Network’ü hedef alan sanal korsanlar (hacker) 600 milyon dolarlık kripto varlığı çalmıştı.

TWITTER’DAN DUYURDU
 
Liquid’in resmi Twitter hesabında “#LiquidGlobal sıcak cüzdanlarının tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz.” denildi. Şirket varlık yatırma ve çekmenin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, çalınan varlıkların hareketlerinin takip edildiği ve çalınan varlıkların dondurulması, geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığı belirtildi.
 
Londra merkezli Elliptic’in analizine göre Liquid’den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde Ripple (XRP) çalındı.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veren borsa, CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.

Geçen hafta, bir bilgisayar korsanının sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından blockchain sitesi Poly Network’ten 600 milyon dolar çalındı. Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık Bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir siber soyguna maruz kalmıştı.
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