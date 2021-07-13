Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para borsasında %40 düşüş /13 Temmuz 2021 10:14

Kripto para borsasında %40 düşüş

Kripto para borsası, Çin hükümetinin getirdiği yeni düzenlemeler ve dünyadaki baskılardan sonra haziran ayında yüzde 40'tan fazla işlem hacmi kaybetti.

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Yeni incelemeler ile karşı karşıya kalan Binance kripto borsası, en büyük borsa konumunu korurken haziran ayında yüzde 56 düşüş göstererek 668 milyar dolar gerilemiş durumda. Pekin'de hızla büyüyen kripto sektörü de yeni gelen kısıtlamalar ile Mayıs ayında yüzde 35 değer kaybetti.

Yasaklar devam ediyor

CryptoCompare'in verilerine göre haziran ayında, kripto borsası spot işlemleri yüzde 42.7 düşüş ile 2.7 trilyon dolara, türev hacimleri yüzde 40.7 düşüşle 3.2 trilyon dolara geriledi. Bitcoin, sert bir düşüş ile geçen ay yüzde 6’ dan fazla değer kaybetmişti ve ocak ayından bu yana en alt seviyelerini gördü.

ABD hükümetinin de yeni baskılar getireceği söylenirken New York'ta, kripto para madenciliğini yasaklayacak bir yasa tasarısının Senato'dan geçtiği ve New York Meclisinde oylama aşamasında olduğu açıklandı.
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