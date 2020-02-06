Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto para hazırlığı! /06 Şubat 2020 13:19

Kripto para hazırlığı!

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) kendi dijital parasını tedavüle çıkarmanın yanısıra dijital ödemeler ve para birimleri konularını incelediği kaydedildi.

SHABER3.COM

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lael Brainard, Fed'in kendi dijital parasını tedavüle çıkarmak için hazırlık yaptığını söyledi.

Stanford Graduate School of Business'ta “Ödemelerin dönüştürülmesiyle birlikte dijitalleşmenin daha düşük bir maliyetle daha fazla değer ve kolaylık sağlama potansiyeli var.” diyen Fed Guvernörü Brainard faiz veya mevcut ekonomik görünümle ilgili yorum yapmadı.

FACEBOOK'UN LİBRA PROJESİ

Brainard, “Ancak riskler var.” diyerek kendisinin ve diğer merkez bankacılarının Facebook'un Libra projesi gibi özel dijital ödeme sistemleri ve paralarıyla ilgili endişelerine değindi.

Fed Guvernörü Lael Brainard, Fed'in kripto para üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 

Brainard, “Mali sistemin düzenlemelerinin dışındaki bazı yeni oyuncular ve onların yeni paraları kanun dışı finansman, mahremiyet, finansal istikrar ve para politikasının işlerliği gibi alanlarda güçlükler oluşturabilir.” dedi.

Tüm dünyada merkez bankaları dijital finans teknolojisi ve daha düşük maliyetle hızlı ödeme potansiyeli taşıyan, Bitcoin tarafından kullanılan dağıtık kayıt sistemlerinin nasıl yönetileceğini tartışıyor.

DİJİTAL PARALARA DAİR ARAŞTIRMA

Brainard'a göre kendi “24 saat eş zamanlı” ödeme servisi üzerinde çalışan Fed, söz konusu servisin tasarımı ve ölçeği beklentilerine ilişkin geçen yıl gönderilen 200 yorum mektubunu gözden geçiriyor.

Fed aynı zamanda dağıtık kayıt teknolojileri ve merkez bankası dijital parası da dahil olmak üzere djital paralar için muhtemel kullanımları için araştırma ve deney yapıyor.
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