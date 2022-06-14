Kripto para piyasası zorda : Çalışanları işten çıkartıyorlar

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, paylaştığı bir blog yazısında, çalışan sayısında azalışa gidileceğini aktardı.

Armstrong, "Bu ekonomik kriz sırasında sağlıklı kalmamızı sağlamak için ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 18 küçültme konusunda zor bir karar veriyorum" ifadesini kullandı.

Ekonomik koşulların hızla değiştiğine dikkati çeken Armstrong, "10 yılı aşkın bir ekonomik patlamanın ardından bir resesyona giriyor gibi görünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu ve resesyonun başka bir "kripto kışına" yol açabileceğini ve uzun sürebileceğini kaydetti.

Geçmiş "kripto kışlarında" ticaret gelirinin önemli ölçüde azaldığını anımsatan Armstrong, ekonomiyi veya piyasaları tahmin etmek zor olsa da işi her ortamda yürütebilmek için her zaman en kötüsünü planladıklarını aktardı.



