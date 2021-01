Kripto para uzmanından çarpıcı tahmin!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında "güvenli liman" olarak görülmeye başlanan kripto paraların şahı Bitcoin rekora doymuyor. Bitcoin 7 Ocak'ta 37 bin doları aşarken, 2021 yılının kripto paralar için yeni bir başlangıç olacağı belirtiliyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gün Sirer, Bitcoin'de beklentisinin ise 40-60 bin dolar aralığı olduğunu belirtti.







Blockchain ve kripto paralar konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ava Labs Kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer, "2021 yılında kripto paralar ve dijital varlıklar için yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz." dedi.





LÜBNAN'DA "PARAM YOK OLACAK" DİYEN BITCOIN ALDI





Bloomberg HT televizyonunda "Finansal Teknoloji" programına konuk olan Sirer, dünya genelinde makro ekonomik koşulların kripto için çok ideal olduğunun altını çizerek, "Çok miktarda sıcak para var. Batıdaki merkez bankaları para basmaya devam edecek. Bunun yanı sıra zayıf ekonomilerde de kriptoya kaçış gözlemliyoruz. Lübnan örneğinde olduğu gibi kendi ülke parasının yok olacağını düşünen insanların kripto piyasasına geldiğini görüyoruz" dedi.





"RIPPLE DAVASI İŞİNİ DÜZGÜN YAPAN COINLERE SIÇRAMAZ"





ABD'de Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SEC) Ripple'a açtığı davanın diğer alt coinlere sıçrayıp sıçramayacağı konusuna da değinen Sirer, "Ripple ilk dalga içinde çıkan bir dijital değerdi. Açılan dava tutanaklarını okuduğunuz zaman Ripple'ın sahiplerinin tamamen ABD kanunlarına karşı hareket ettiklerini görürsünüz." dedi.





"2017 furyasında ve ondan önce ortaya çıkan ve kanunları göz ardı eden kurumların başlarına büyük dertler açıldığını görüyoruz." diyen Sirer, "Bu da beklenen bir şeydi. Ripple'ın bunu yaptığını zaten herkes biliyordu. Bunun diğer coinler için ne ifade ettiğine gelince; bu şekilde hareket etmeyen coinler için en ufak bir anlam ifade etmiyor ve korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.





"ÖTEDEN BERİ BİR TEMİZLİK YAPILMASI GEREKİYORDU"





Avax ve son dönemde yeni çıkan coinlerin ve sistemlerin arkasında devasa bir hukuki ekibi olduğunu belirten Sirer, "SEC bu konuda bize çok daha iyi ve net yol gösterdi. Bizim yaptığımız hareketlerin hiç biri, Ripple'a dava açılmasına neden olan hareketlerle benzeşmiyor. ABD'liler satış yapmak bunların en başında geliyor." diye konuştu.





Sirer, "Ripple'ın aşağı alınması sektör için çok da iyi oldu diyemem ama öte yandan bir temizlik yapılması gerekiyordu. Davranışların bazıları çok olağandışıydı. Bunları kontrol altına almak açısından fena olmadı" dedi.





ABD'DE KRİPTO PARALAR BANKALARARASI ÖDEMEDE KULLANILACAK





ABD'de kripto paraların bankalar arası ödeme işlemleri için kullanılabilecek olmasını "atılım" diye niteleyen Sirer, bankaların bu tip yeniliklere uyum sağlamasının biraz zaman aldığını, bu gelişmenin sonuçlarının 2-3 sene içerisinde görüleceğinin altını çizdi.





Blockchain üzerine bir kaç yıl önce genel söylemin endüstri kollarının kendi aralarında özel ağlar kuracağı üzerine olduğuna işaret eden Sirer, buna karşın gelinen noktada özel blockchain denilen bu projelerin hemen hemen hiç birinin hayata geçmeyi başaramadığını belirtti.





Şu anda ise herkesin yapmak istediği şeyin halka açık blockcahinler üzerinde özel varlık üretmek olduğunu vurgulayan Sirer, "Yani bir kullanıma özel değer üretmek ve onu herkesin açık görebildiği ve tanıdığı sistemler üzerinde kullanmak. Bunların arasında şu anda herkesin gittiği ana yer Ethereum. Bu konudaki dominasyonu tartışılmaz." dedi.





YENİ TEKNOLOJİ: AVALANCHE





"Bu oldukça Ethereum kullanılmaz hale geliyor." diyen Sirer, "Bugün Ethereum'da Uniswap'ta bir işlem yapacağınız zaman 100 dolara mal oluyor. Bankalar arası ödeme işlemi 100 dolara mâl olacaksa bunu biz kullanamayız. O sebeple bize çok daha hızlı çalışan ve ölçeği çok daha yüksek sistemler gerekiyor. Onların başında da yeni teknolojisiyle Avalanche geliyor." dedi.





"AVAX 3,5 AYDA BEKLENTİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE BİR YERE GELDİ"





Ava Labs'in kripto parası Avax'ın borsalarda listelenmesinin üzerinden 3,5 ay gibi bir süre geçtiğini belirten Sirer, gelinen noktada piyasa değerine göre 60'ıncı coin haline geldiğini ifade eti.





Hedeflerinin 1 numaralı coin olmak olduğunun altını çizen Sirer, zamanla bu hedefe ulaşacaklarından da en ufak bir kuşkusu olmadığını kaydetti.





"Diğer tüm coinleri geçeceğimize inanmamım sebebi de yapmaya çalıştığımız şeyin diğer tüm coinlerin yaptığı şeyden çok daha büyük bir şey." diyen Sirer şöyle devam etti: "Hedefimiz dünyadaki tüm değerleri dijital hale getirmek ve blockchain alanına taşımak. Son 3 ayda Avlanche beklediğimin çok üzerinde büyüdü. Geldiğimiz noktada önümüzdeki günlerde bizi çok güzel şeyler bekliyor. Bunlardan bir tanesi yeni stabil coinlerin Avalanche üzerine taşınması. Bu stabil coinlerin bir kısmı ABD Doları bir kısmı euro olacak şekilde."





OTOMATİK BORSALAR





Bunun yanında Defi (merkeziyetsiz) finansın temel taşlarından biri olan otomatik piyasa yapıcı Uniswap gibi protokollerin geliştiğine işaret eden Sirer, şunları kaydetti: "Bunlara 'otomatik borsalar' da diyebiliriz. Alım-satım işlemlerimi kolaylaştıran sistemler. Bu Uniswap'ın yeni aşaması olan 'Pangolin' isimli yeni bir sistem gelecek önümüzdeki ay içinde. Bundan dolayı da güzel beklentilerimiz var. Bunların Avalanche üzerinde yanında yeni değerler türemeye başladı."





"MAKSADIMIZ ETHEREUM'U ÖLDÜRMEK DEĞİL, DESTEK OLMAK"





"Ethereum'u yok mu edeceksiniz?" sorusuna ise Sirer, Avalanche olarak maksatlarının Ethereum'u öldürmek değil, ona destek olmak olduğunu söyledi.





Ethereum'un içindeki herkesi tanıdığını ve sevdiğini ifade eden Sirer, "Bana kalırsa Ethereum kendi kendisini öldürmeye çalışan bir sistem. Şu anda kullandığımız Ethereum sistemi yoğunluktan dolayı zaten çökmek üzere. Çökmekten kastım teknolojik yetersizlik değil. Yapacağınız her işlem çok miktarda para gerektiriyor. Ethereum'un böyle bir ölçek sorunu varken, bizim burada yaptığımız Ethereum'u öldürmek değil, ona destek olmak." dedi.





Sirer şöyle devam etti: "Burada Defi'ya katılacak, yeni bir kontrat açmak istiyorum diyen bir insanın yapacağı ilk şey Ethereum'a bakmak ise yapacağı ikinci şey aman bu fiyatlar çok yüksek deyip kendisini daha ucuz bir sistem aramak, yapacağı üçüncü şey de o ucuz sistemler içinde Ethereum'da çalışan her şeyi üzerinde çalıştırabilen tek sistem olan Avalanche'a gelmek olacak. Ethereum'un 100 dolar aldığı yerde biz her işlem için 0,1 sent alıyoruz." dedi.





PARA ÖNCE İYİ BİLİNEN BITCOIN'E GELİYOR





Büyük yatırımcıların Bitcoin almaya devam ettiğini belirten Sirer, "Bugün haftada bir, bir firma çıkıp yüksek miktarda paraları Bitcoin'e yatırdığını söylüyor. Kendi bilançoları için küçük olsa da Bitcoin için büyük bir atılım." dedi.







Kripto para piyasasında kurumsal alımların devam edeceğini belirten Sirer, önümüzdeki 3 ay daha kurumsal yatırımcılardan bu piyasaya akım olmasını beklediğini belirtti.





Gelinen noktayı kripto piyasalar açısından "heyecan verici" diyen niteleyen Sirer, "Geçmişte bu tip para akımlarının nasıl hareket ettiğine baktığımızda gördüğümüz standart bir tablo var. Aynen onun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Başladı da zaten. Para önce en iyi bilinen Bitcoin'e geliyor. Daha sonra alanla biraz aşina olduktan sonra Ethereum gibi smart contrat platformlarının başka bir fırsat sunduklarını görüyorlar. O zaman para Bitcoin'den diğer coinlere kaymaya başlıyor." dedi.



"BITCOIN'DE BEKLENTİM 40-60 BİN DOLAR"



Sirer şunları kaydetti: "Son altı ayda Bitcoin 3 kat yükseldiyse alt coinlerde 100 kat yapmak mümkün. Bu sebeple o para mutlaka Bitcoin ile başlıyor ve yavaş yavaş diğer coinlere kayıyor. Kripto piyasasında iyi bir 2021 yılı bekliyorum. En azından haziran ayına kadar boğa piyasasının devam edeceğini düşünüyorum."





Bitcoin'in 40-60 bin dolar arasına yükselmesini beklediğini ifade eden Sirer, şöyle devam etti: "Çünkü bu seviyelere geldiği zaman Bitcoin'in toplam değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olacak. Bitcoin tek bir işlevi olan bir şey. Yani parayı koyuyorsunuz ve amacınız o paranın değerinin azalmaması."