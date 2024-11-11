Samanyolu Haber /Dünya / Kripto parada Trump etkisi sürüyor: Bitcoin 85 bin doları aştı /11 Kasım 2024 22:50

Kripto parada Trump etkisi sürüyor: Bitcoin 85 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle 85 bin 713 dolara yükseldi.

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakması ve kripto yanlısı temsilcilerin yer aldığı bir Kongre beklentisiyle 85 bin doların üzerine çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kazandı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

Bitcoin'in fiyatı bugün Asya piyasalarında ilk kez 81 bin doları aşarak 81 bin 858 dolar seviyesine yükselmişti. TSİ 09.31 itibarıyla 81 bin 263 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 17'yi aştı.

23 Ocak’ta yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 66 değer kazandı. Bitcoin geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlamıştı.

Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD’de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol edeceğini belirterek, bunun yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
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