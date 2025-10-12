Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto paralarda rekor çöküş! /12 Ekim 2025 13:44

Kripto paralarda rekor çöküş!

Kripto paralarda dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin'de düşüş ve inişler peş peşe yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni Çin tarifeleri piyasaları altüst etti. Trump'ın bu kararı sonrası kripto piyasasında bir günde 19 milyar dolarlık pozisyon silinirken, 1,6 milyon yatırımcı tasfiye edildi.

SHABER3.COM

Kripto para piyasasında deprem yaşanıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifesi uygulaması kripto para piyasasında 19 milyar dolarlık pozisyon dilinmiş oldu.

Bitcoin ve Ethereum dahil pek çok dijital varlık sert şekilde değer kaybederken, satış dalgası özellikle küçük hacimli altcoinlerde etkisini gösterdi. Veri platformu CoinGlass’a göre, 1,6 milyon yatırımcının pozisyonu otomatik olarak tasfiye edildi.

KRİPTO PARALARDA TARİHİ ÇÖKÜŞ
Yaşanan bu düşüş sonrası milyonlarca yatırımcı 'Büyük bir fonun mu çöktüğü yoksa çok sayıda küçük yatırımcının aynı anda zarara mı uğradı?' sorusunu araştırmaya başladı. Bloomberg’in büyük piyasa yapıcılarla yaptığı görüşmelerde de “büyük bir balina çöküşü”ne dair somut bir kanıt bulunamadı. Bitwise Asset Management yatırım sorumlusu Matthew Hougan, “Ortaklarımız arasında olağan dışı bir kayıp görmedik. Ancak etkilerin ortaya çıkması biraz zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın duyuruyu ABD’de tatil günü yapması, Avrupa ve Asya piyasalarının henüz aktif olmaması nedeniyle likiditenin düşük olduğu bir anda satışların zincirleme şekilde büyümesine neden oldu.

Split Capital kurucusu Zaheer Ebtikar, “Altcoinlerde likidite çok düşük. Emir defterinin yalnızca yüzde 5 ila 10’luk kısmında alım-satım var. Aynı anda çok sayıda varlıkta satış olunca piyasa adeta öldü” öngörüsünde bulundu.

Kripto piyasası hafta sonu bir miktar toparlansa da, uzmanlara göre çöküşün tam bilançosu henüz ortaya çıkmadı. Parataxis Capital CEO’su Edward Chin, “Önümüzdeki günlerde bazı fonların battığını veya büyük piyasa yapıcıların ciddi zararlar açıkladığını görebiliriz” uyarısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kripto paralarda rekor çöküş! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:26