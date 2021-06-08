Kripto paralarda sert değer kaybı

Kripto para birimlerinde sert değer kaybı devam ediyor. 14 Nisan 2021'de 64 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, bugün 32 bin dolara kadar geriledi.







Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 610 milyar dolara kadar geriledi. Nisanda bu rakam 1,2 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmişti.





İkinci büyük oyuncu Ethereum da sert değer kaybı yaşadı ve 2437 dolara kadar geriledi. Nisanda Ethereum, 4362 dolara kadar yükselmişti.





Bloomberg Galaksi Kripto Endeksi bugün yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.





Kripto para birimleri, 2020 yıl sonu seviyelerine yaklaşmış durumda. Bitcoin 1 Ocak 2021'de 29 bin dolar seviyelerindeydi.





Bloomberg, bazı kripto para stratejistlerinin, 30 bin doların altının görülmesi durumunda Bitcoin’de yeni bir kırılmanın olabileceğini söylediğini aktardı. Yıl başındaki seviye olan 29 bin doların da test edilebileceği belirtiliyor.





ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirmesinin, kripto paralardaki değer kaybı dalgasında etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.





Bu durumun, kripto paraların hükümetlerin kontrolünün dışında olmadığının işareti olarak görüldüğü öne sürülüyor.