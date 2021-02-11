Samanyolu Haber /Dünya / Kripto paraları uçuracak haber /11 Şubat 2021 10:21

Kripto paraları uçuracak haber

Kredi kartı devi MasterCard bu sene işletmelere kripto paralar ile ödeme alma sistemini entegre etmeyi planlıyor.

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MasterCard bu yıl ağında bazı kripto para birimleri için destek sunmayı planladığını duyurdu.

Kredi kartı devinin duyurusu, Elon Musk'tan CEO'su olduğu Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını ve yakında bunu bir ödeme şekli olarak kabul edeceğini açıklamasından günler sonra geldi.

MasterCard, müşterilerine ağından geçmeden de kripto para birimlerini kullanarak işlem yapmalarına izin veren kartlar sunuyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre MasterCard, "Bu işi yapmak, alışveriş yapanlar ve trader'lar için çok daha fazla imkan oluşturacak ve tamamen yeni bir ödeme şekliyle işlem yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu değişiklik, tüccarları halihazırda dijital varlıklara akın eden yeni müşterilere açabilir" dedi.

MasterCard, tüm kripto para birimlerinin ağında desteklenmeyeceğini belirterek, dolaşımdaki yüzlerce dijital varlığın çoğunun uyum önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini ekledi.
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