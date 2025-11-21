Kripto paraların günleri sayılı mı? Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içinde kodu deşifre edebilir

Bitcoin bugüne kadar son derece güvenli bir teknoloji olarak kabul edilse de, hızla gelişen kuantum bilgisayarlar bu güvenliğin gelecekte tehlikeye girebileceğini gösteriyor. Bugün kullanılan şifreleme yöntemleri klasik bilgisayarlar için kırılması imkânsız olsa da, kuantum makinelerinin çok daha güçlü işlem kapasitesi bu durumu değiştirebilir.





Kuantum Bilgisayarlar 2030’dan Sonra Tehdit Olabilir





Donanımhaber'de yer alan habere göre Web Summit Lisbon 2025’te konuşan kuantum bilgisayar girişimi Alice & Bob’un CEO’su Théau Peronnin, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in güvenlik duvarını “2030 sonrasında kırabilecek güce ulaşabileceğini” söyledi. Peronnin’e göre kripto para ağlarının en geç bu tarihe kadar kuantuma dayanıklı yeni güvenlik sistemlerine geçmesi gerekiyor.





Bu uyarının arkasındaki en önemli gelişmelerden biri Google’ın kısa süre önce duyurduğu “Quantum Echoes” isimli yeni algoritma. Bu algoritmanın, en gelişmiş klasik süper bilgisayarlardan bile 13 bin kat hızlı çalıştığı açıklandı. Uzmanlara göre bu, kuantum alanındaki ilerlemenin beklenenden çok daha hızlı olduğunu gösteriyor.





718 Milyar Dolarlık Bitcoin Risk Altında





Chainalysis ve Project Eleven tarafından yapılan analiz, bugün toplam değeri yaklaşık 718 milyar dolar olan Bitcoin’in eski tip adreslerde tutulduğunu ve bu adreslerin kuantum bilgisayarlara karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin’in ilk yıllarında kullanılan bu eski adreslerde kullanıcıların şifreleme anahtarları doğrudan göründüğü için, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarı bu anahtarları ele geçirebilir. Bu da içlerindeki Bitcoin’lerin çalınmasına yol açabilir.





Ethereum tarafında endişeler daha da erken bir tarihe çekilmiş durumda. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, kuantum bilgisayarların mevcut şifrelemeyi “2028 ABD seçimlerinden önce kırabilecek seviyeye” ulaşabileceğini belirtiyor.





Sektör Çözüm Arıyor





Kripto dünyası bu riske karşı çözüm geliştirmek için adımlar atmaya başladı.





ABD’nin standart belirleme kurumu NIST, 2024 yılında kuantum saldırılarına dayanıklı yeni şifreleme yöntemlerini onayladı.





BTQ Technologies, 2025’te bu yeni yöntemleri kullanarak “kuantuma dayanıklı Bitcoin” denemesini başarıyla çalıştırdı.





Project Eleven ise eski Bitcoin adreslerinin gelecekte güvenli bir şekilde doğrulanabilmesi için yeni bir altyapı geliştiriyor.





Buna karşın uzmanlar arasında tam bir fikir birliği yok. Örneğin Blockstream CEO’su Adam Back, gerçek tehdidin 20–40 yıl uzakta olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu analiz, riskin 5 ila 15 yıl arasında ortaya çıkabileceğini ve kripto sektörünün buna hazırlanmak zorunda olduğunu gösteriyor.





Sonuç: Zaman Daralıyor





Kuantum bilgisayarların hızla gelişmesi, kripto paralar için yeni bir güvenlik döneminin kapıda olduğunu gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük ağların, kullanıcı varlıklarını koruyabilmek için kuantuma dayanıklı şifreleme yöntemlerine geçişi hızlandırması gerektiği belirtiliyor.