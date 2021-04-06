Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları aştı /06 Nisan 2021 12:32

Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Kripto para piyasasının toplam değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı. Piyasanın en büyük oyuncusu Bitcoin, toplam 1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle pastanın yarısından fazlasını oluşturuyor.

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Kripto para piyasasının toplam değeri 2 trilyon doları aşarak rekor tazeledi. Böylece yaklaşık iki ayda toplam değer, ikiye katlanmış oldu.

Kurumsal yatırımcı ilgisindeki artış, kripto paraların değerinin yükselişinde etkili oldu.

Son yılların popüler yatırım aracı haline gelen kripto para piyasası rekor kırdı. 

Sayıları 6 bin 600’ü aşan kripto paraların en büyük oyuncusu Bitcoin’in toplam değeri 1 trilyon doların üzerinde bulunuyor.

Tek başına Bitcoin, kripto para piyasasının yarısından fazlasını temsil ediyor.

Şu an 58 bin 900 dolar seviyelerinde olan Bitcoin’in değeri, 2021’de yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Bitcoin’den sonraki en büyük beş kripto para birimi olan Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether ve Cardano’nun toplam piyasa değeri ise 422 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının faizi 0 civarında tutması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisini artırıyor. Tesla, 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmış, araç satışında Bitcoin ile ödeme seçeneğini devreye almıştı.

Morgan Stanley, Mastercard ve PayPal gibi devlerden de kripto para piyasasına giriş adımları gelmişti.
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